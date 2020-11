Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé cède sa marque Yinlu à Food Wise Reuters • 25/11/2020 à 10:58









ZURICH, 25 novembre (Reuters) - Nestlé NESN.S a annoncé mercredi céder sa marque Yinlu, qui fabrique du lait d'arachide et du riz au lait en boîte en Chine, à Food Wise Co Ltd, société contrôlée par la famille du fondateur de Yinlu. Les termes financiers de l'opération, qui devrait être bouclée d'ici la fin de l'année, n'ont pas été précisés. L'opération porte sur toutes les activités de Yinlu, y compris ses cinq usines du Fujian, d'Anhui, du Hubei, du Shandong et du Sichuan. Les marques Yinlu ont réalisé un chiffre d'affaires de 700 millions de francs suisses (644 millions d'euros) en 2019. Sous la houlette de son directeur général Mark Schneider, le numéro un mondial de l'agroalimentaire a cédé sa division Nestlé Skin Health, ses produits Herta et son activité de glaces aux États-Unis et placé sous revue sa division Eaux en Amérique du Nord. (Michael Shields; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées NESTLE SIX Swiss Exchange +0.39%