Nestlé : Berenberg passe à l'Achat
information fournie par AOF 03/11/2025 à 10:13

(AOF) - Berenberg a relevé sa recommandation sur Nestlé de Conserver à Acheter et augmenté son objectif de cours de 83,10 à 92 francs suisses. "Estimant que le cours actuel de l'action reflète un risque excessif, nous suggérons une amélioration des performances de la société en 2026, à tous les niveaux de son compte de résultat. Selon nos estimations, Nestlé devrait enregistrer cette année des bénéfices en baisse (-9% de croissance du BPA), soit sa pire performance en 20 ans", explique le bureau d'études.

Berenberg prévoit que le ratio d'endettement de Nestlé atteindra 3,1x en 2025, soit son plus haut niveau depuis au moins 20 ans.

Ces éléments ne surprendront ni le consensus ni les investisseurs, comme en témoignent la sous-performance de l'action et sa valorisation très basse (ratio cours/bénéfice de 17, proche de son plus bas niveau depuis 10 ans).

Le bureau d'études suggère, en outre, que les vents contraires inflationnistes de 2025 pourraient se dissiper en 2026, que les contraintes de capacité dans le secteur des soins pour animaux de compagnie aux Etats-Unis pourraient s'atténuer. D'importants économies de coûts (2,1 milliards de francs suisses) permettront de financer une augmentation significative des investissements tout en soutenant l'amélioration des marges d'exploitation.

Valeurs associées

NESTLE
77,760 CHF Swiss EBS Stocks +1,14%
