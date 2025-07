Nestlé: bénéfice net en baisse de 10,3% au premier semestre à 5 milliards CHF

Nestlé a publié jeudi un bénéfice net en repli de 10,3% pour le premier semestre, à 5 milliards de francs suisses (5,4 milliards d’euros), mais meilleur qu'attendu, et a maintenu ses prévisions pour 2025.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Son chiffre d'affaires s'est replié de 1,8% à 44,2 milliards de francs, sa croissance organique remontant à 2,9%, contre 2,1% à la même période un an plus tôt, a indiqué le géant suisse de l'alimentation dans un communiqué.

Au deuxième trimestre seul, sa croissance organique, qui permet d’évaluer ses ventes hors effets de changes et cessions ou acquisitions, a atteint 3%.

En septembre, le Français Laurent Freixe, s'est vu confier les rênes du groupe avec pour mission de redresser les ventes qui s'étaient étiolées avec la vague d'inflation qui a poussé les consommateurs à se tourner vers des produits moins chers comme les marques de distributeurs des supermarchés.

En novembre, il avait annoncé un plan stratégique mettant l'accent sur un nombre plus réduit de produits mais en se concentrant sur ceux à plus fort potentiel ainsi que sur ses marques milliardaires (qui génèrent plus d’un milliard de francs de chiffre d’affaires par an), à l’image de KitKat, Nespresso ou Purina One.

"Ces actions portent déjà leurs fruits, avec une croissance généralisée et une solide rentabilité au cours du premier semestre", a déclaré M. Freixe, cité dans le communiqué.

Pour 2025, il a maintenu les prévisions "tout en reconnaissant l'augmentation des risques et des incertitudes macroéconomiques".

Le groupe vise toujours une amélioration de la croissance organique par rapport à 2024.