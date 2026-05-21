NervGen Pharma s'effondre après une offre d'actions et de bons de souscription

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 mai - ** Les actions de NervGen Pharma NGEN.O ont chuté de 22,8 % après la clôture, à 2,84 $, suite à l'annonce d'une levée de fonds ** La société biopharmaceutique canadienne lance une offre d'actions, de bons de souscription et de bons de souscription préfinancés, sans divulguer le montant de l'opération

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer le développement de son médicament contre les lésions de la moelle épinière, le NVG-291, dans le cadre d'essais cliniques, ainsi que pour les besoins généraux de l'entreprise et le fonds de roulement

** Leerink et TD Cowen sont les co-chefs de file

** L'action NGEN a clôturé en baisse de 1,6% à 3,68 $ jeudi, en recul de 34% depuis le début de l'année

** La société affiche une capitalisation boursière d'environ 300 millions de dollars sur la base d'environ 82,2 millions d'actions en circulation, selon les données de LSEG

** Les 7 analystes recommandent tous d’“acheter” le titre; objectif de cours médian: 8,20 $