Neptune Insurance lève 368 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

Au moins huit personnes ont été tuées lorsqu'un séisme de magnitude 6,9 a frappé mardi la côte centrale des Philippines, détruisant des routes et des bâtiments et provoquant des coupures d'électricité, ont indiqué les autorités locales. Trois personnes ont été ...
Nike a fait état mardi d'une hausse inattendue de son chiffre d'affaires au premier trimestre et a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes. Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 11,72 milliards d'euros au premier trimestre, en hausse de 1%, ...
par Sinéad Carew et Niket Nishant La Bourse de New York a fini en hausse mardi, alors que les investisseurs se préparent à une éventuelle fermeture de l'administration fédérale si aucun accord sur le budget n'est trouvé avant minuit. L'indice Dow Jones a gagné ...
La Bourse de New York a terminé dans le vert mardi, les investisseurs conservant leur optimisme malgré la perspective d'une paralysie budgétaire aux Etats-Unis ("shutdown") qui pourrait repousser la publication d'un indicateur clé sur le marché de l'emploi. Après ...
