Neptune Insurance lève 368 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

Neptune Insurance a fixé le prix de son introduction en bourse à New York dans la fourchette prévue, levant 368 millions de dollars, a déclaré mardi l'assureur contre les inondations.