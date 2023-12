Néovacs : validation de ses vaccins à ARNm dans les allergies

(AOF) - Néovacs, société biopharmaceutique à un stade préclinique développant de nouvelles thérapies pour des maladies inflammatoires et auto-immunes, annonce des avancées majeures sur sa nouvelle plateforme ARN messagers (ARNm) dans le domaine des maladies auto-immunes et inflammatoires, notamment autour des allergies.

Après avoir obtenu un effet biologique avec ses vaccins Kinoïdes IL-4 et IL-13 de type protéique dans un modèle d'asthme allergique chez des souris ‘humanisées', comme annoncé en mars 2023, la Société déclare avoir induit avec ses vaccins IL-4 et IL-13 à ARNm, sur le même modèle, une forte production d'anticorps neutralisants contre ces deux cytokines circulantes.

Cette étape permet à la société d'initier la suite de son programme préclinique, qui évaluera ses candidats vaccins chez le primate non humain.

Pour Vincent Serra, Directeur Scientifique de Néovacs : " C'est une grande victoire pour Néovacs, car la technologie ARNm devrait nous permettre d'avancer beaucoup plus vite et avec des coûts beaucoup moins importants. Si les résultats chez le primate non humain confirment l'efficacité de notre vaccin, nous allons pouvoir accélérer son développement. "

