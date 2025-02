Néovacs: une sortie de la Bourse à l'étude, le titre bondit information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 11:48









(CercleFinance.com) - Néovacs a décidé d'étudier les modalités et l'intérêt d'une sortie de la Bourse, une annonce qui faisait bondir le titre de 30% mardi matin.



Faisant le constat que les marchés financiers ne sont aujourd'hui pas en capacité d'assurer un financement efficace des sociétés de biopharmaceutique à un stade préclinique, l'entreprise dit vouloir explorer l'opportunité et les modalités d'un retrait de la cote.



Cette opération se ferait avec le soutien d'un ou plusieurs actionnaires de référence, est-il précisé dans un communiqué.



Sans attendre les conclusions de cette réflexion, son conseil d'administration a d'ores et déjà initié la filialisation de ses activités dans le domaine des allergies, son programme le plus prometteur à ce jour.



Celles-ci seront regroupées au sein d'une filiale dédiée non cotée détenue initialement à 100% par Néovacs et baptisée 'Arnity'.



D'après la société biopharmaceutique, l'idée est de faciliter l'entrée d'investisseurs extérieurs qui ne souhaiteraient pas investir au capital d'une société cotée comme indiqué plus haut et ainsi permettre de disposer des fonds suffisants pour terminer les travaux en cours liés à la preuve de concept (proof of concept) et initier un essai clinique.



Le budget estimé est de l'ordre de 20 millions d'euros.



Le cas échéant, les accords nécessaires seraient conclus entre Néovacs et cette filiale pour permettre à cette dernière d'exploiter la propriété industrielle de la société.



Dans un communiqué, Néovacs indique que la valorisation des actifs de la société devant être apportés à cette filiale est en cours de réalisation par un cabinet indépendant.



Néovacs se concentrerait ainsi sur son rôle de société d'investissement détenant des participations dans ses sociétés 'biotech' ou 'medtech' à fort potentiel de développement, dont Arnity, et des actifs associés (immobilier notamment).



A la Bourse de Paris, le titre, désormais réservé à la hausse, a grimpé de 43% avant d'afficher des gains plus modérés de l'ordre de 30% autour de 11h00, au moment de sa suspension.





Valeurs associées NEOVACS 0,38 EUR Euronext Paris +26,71%