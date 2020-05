NEOVACS : REPRISE DE COTATION DES ACTIONS NEOVACS LE 20 MAI 2020

Paris et Boston, le 19 mai 2020 - 17h30 CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV) confirme, conformément à l'engagement pris dans le communiqué publié le 18 mai 2020[1], avoir demandé à Euronext la reprise de cotation dans les meilleurs délais.

Cette reprise de cotation fait suite à l'arrêté, par le Tribunal de commerce de Paris, du projet de plan de continuation de la Société présenté par HBR Investment Group. L'arrêté du plan permet à Néovacs de mettre fin à la procédure de redressement judiciaire. Le plan, baptisé « Nouveaux départs », vise à relancer l'activité de développement historique et à étendre l'expertise du Groupe à d'autres activités dans un cadre financier assaini et renforcé.

La reprise de cotation des titres (actions Néovacs - ISIN : FR0004032746 et bons de souscription d'actions « Néovacs 2017 » - ISIN : FR0013275971) sera effective à l'ouverture de la séance de Bourse du 20 mai 2020. Il est précisé que le carnet d'ordres des actions sera purgé le 19 mai 2020 à l'issue de la séance de Bourse.

Prochain rendez-vous financier : Assemblée générale des actionnaires le 11 juin 2020

À PROPOS DE NÉOVACS

Néovacs est une société de biotechnologie française, cotée sur Euronext Growth depuis 2010, spécialisée dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes. Sa technologie innovante appelée Kinoïde®, brevetée jusqu'en 2038, permet d'induire une réponse immunitaire polyclonale, applicable dans plusieurs indications. Néovacs a développé l'IFN? Kinoïde pour le traitement du lupus dans une étude clinique de phase IIb. L'étude principale est terminée, les résultats complets ont été présentés au 13ème congrès international 2019 du lupus. La Société a également terminé des travaux précliniques prometteurs avec un autre vaccin thérapeutique, l'IL-4/IL-13 Kinoïde, pour le traitement des allergies. L'ambition de cette « approche Kinoïde® » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Pour plus d'informations : www.neovacs.fr

