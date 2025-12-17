 Aller au contenu principal
Néovacs : publication d'un article présentant les résultats d'un vaccin
information fournie par AOF 17/12/2025 à 09:25

(AOF) - Néovacs a annoncé la publication d’un article dans le journal Science Translational Medicine qui présente les résultats précliniques du vaccin kinoide ciblant les IgE, médiateurs clés de l’allergie. Les données obtenues sur des modèles de souris « humanisées » démontrent qu’une vaccination avec ce produit permet de protéger pendant au moins un an contre le choc anaphylactique, manifestation la plus sévère de l’allergie. La publication a été signée par 32 experts dont Vincent Serra, directeur scientifique de Néovacs.

