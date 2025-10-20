Neovacs pourrait couvrir ses besoins financiers jusqu'en 2029

(AOF) - Neovacs (+236,13%, à 0,28 euro) a annoncé « une avancée majeure dans son activité de business développement en vue de financer l’ambitieux plan de développement pharmaceutique de ses actifs scientifiques ». Après des négociations avec trois partenaires financiers potentiels, la société de biotechnologie a reçu un projet d’investissement de la part d’un investisseur privé suisse. Ce dernier s’est positionné sur la base d’un projet d’émission obligataire de 44 millions d’euros, qu’il souscrirait en intégralité à la signature du contrat.

L'émission serait réalisée par Arnity Therapeutics, société en cours de constitution destinée à porter les développements cliniques du groupe, et n'aura donc aucun impact dilutif sur le capital de Neovacs.

Cet investissement permettrait de couvrir l'intégralité des besoins financiers de la société jusqu'en 2029 et, au-delà des programmes initiés, de poursuivre le développement de nouveaux traitements.

La société de biotechnologie rappelle qu'elle avait annoncé en début d'année sa volonté de sécuriser les fonds suffisants pour terminer ses travaux en cours liés à la preuve de concept de ses programmes axés sur des stratégies ARNm dans les domaines de l'asthme et des allergies, et initier un essai clinique une fois ces travaux terminés.

AOF - EN SAVOIR PLUS