Néovacs: nouveaux résultats pour le traitement de l'Asthme information fournie par Cercle Finance • 10/07/2023 à 09:53

(CercleFinance.com) - Néovacs annonce que de nouveaux résultats ont été présentés sur les projet de développement de candidats-vaccins dans le domaine du traitement de l'Asthme.



Ces résultats ont donné lieu à une présentation orale et à un poster au cours du Congrès annuel de l'Organisation européenne de biologie moléculaire (EMBO / European Molecular and Biology Organization) intitulé : Workshop Antibodies and complement : effector functions, therapies and technologies.



' Les travaux présentés témoignent des avancées significatives sur ces deux programmes (projet anti IgE et projet IL-4 et IL-13) pour le traitement de l'Asthme ' indique la société.