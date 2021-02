NEOVACS : NOMINATION DE MURIEL HAIM, EXPERTE DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Paris et Boston, le 18 février 2021 - 18h CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV) annonce la cooptation de Madame Muriel Haim, experte internationalement reconnue de l'industrie pharmaceutique, en qualité d'administratrice indépendante.

Docteur en médecine, titulaire d'une Maîtrise en communication et d'un troisième cycle en économie de santé à l'Université Paris Dauphine, Muriel Haim, après avoir exercé en cabinet, intègre l'industrie pharmaceutique où elle travaillera entre la France et les Etats-Unis, notamment pour Sanofi en tant que Responsable communication pour la branche santé avant de créer le Département d'économie de santé. Aux Etats-Unis, Madame Haim a intégré Merck &Co où elle deviendra V.P. Outcome Research WorldWide en charge des stratégies prix et remboursement pour toutes les molécules dans tous les pays.

Actuellement Muriel Haim est consultante pour l'industrie pharmaceutique.

Depuis juin 2017, Muriel Haim est aussi présidente de la Fondation France Israël, fondation reconnue d'utilité publique, issue de la volonté du Président français Jacques Chirac et du Premier ministre israélien Ariel Sharon. La Fondation a pour mission de resserrer les liens dans tous les domaines, (économiques, scientifiques et culturels) entre ces deux pays qui partagent des valeurs communes de liberté et de démocratie.

Muriel Haim a été coopté en remplacement de la société Combraille Développement, représentée par Monsieur Laurent Pfeiffer.

Hugo Brugière, PDG de Néovacs, déclare : « Je suis très heureux que Muriel Haim rejoigne le Conseil de Néovacs. C'est un grand honneur de compter parmi nous une personnalité reconnue dans l'industrie pharmaceutique. Elle va nous apporter sa très forte expérience de cette industrie, qui va nous aider aussi bien pour valoriser nos actifs sur nos programmes cliniques que pour notre activité naissante de prises de participations dans des sociétés innovantes en BioTech et MedTech.

J'en profite pour remercier Laurent Pfeiffer pour son accompagnement dans la phase de reprise en main de Néovacs. »

À PROPOS DE NÉOVACS

Néovacs est une société de biotechnologie française, cotée sur Euronext Growth depuis 2010, spécialisée dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes. Sa technologie innovante appelée Kinoïde®, brevetée jusqu'en 2038, permet d'induire une réponse immunitaire polyclonale, applicable dans plusieurs indications. Néovacs a développé l'IFN? Kinoïde pour le traitement du lupus dans une étude clinique de phase IIb. L'étude principale est terminée, les résultats complets ont été présentés au 13ème congrès international 2019 du lupus. La Société a également terminé des travaux précliniques prometteurs avec un autre vaccin thérapeutique, l'IL-4/IL-13 Kinoïde, pour le traitement des allergies. L'ambition de cette « approche Kinoïde® » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Pour plus d'informations : www.neovacs.fr

