NEOVACS : Néovacs fait un point d'avancement sur la cession d'une partie de sa propriété intellectuelle et l'accompagnement dans sa valorisation pour un montant total pouvant dépasser 25 MEUR

Suresnes, le 16 octobre 2026 – 8h CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV), société biopharmaceutique à un stade préclinique développant de nouvelles thérapies ARN pour des maladies inflammatoires et auto-immunes, fait un point d'étape sur le processus en cours de valorisation d'une partie de sa propriété intellectuelle et de son savoir-faire dont le paiement pourrait dépasser 25 M€.

Comme annoncé le 7 août dernier, Néovacs a reçu et accepté une LoI provenant d'une société biopharmaceutique américaine, spécialisée dans le développement de thérapies innovantes dans le domaine des pathologies neurologiques. Cette LoI porte sur les droits de propriété intellectuelle et savoir-faire scientifique autour de PXT3003, candidat médicament en développement dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A), une neuropathie périphérique héréditaire, rare et invalidante. Ces droits, initialement développés par la société Pharnext, ont été nantis et transférés dans un patrimoine fiduciaire au bénéfice de Néovacs conformément à la convention de fiducie-gestion du 31 octobre 2022.

A ce jour, les droits de propriété intellectuelle visés par l'accord ont été transférés au partenaire qui a initié les démarches d'analyse. Cette étape oblige l'acquéreur à rémunérer Néovacs dans le temps dans le cadre d'un mécanisme classique dans l'industrie pharmaceutique. Une rémunération variable et échelonnée serait mise en place avec des versements assis sur la valorisation commerciale des actifs de Néovacs au cours des 7 prochaines années. Ce mécanisme prévoit une période de recoupement des frais engagés par le partenaire jusqu'à la mise sur le marché (que la Société estime à un horizon de 1 à 2 ans minimum) pendant laquelle la rémunération due à Néovacs sera capitalisée mais non versée.

En parallèle, Néovacs et son partenaire continuent à travailler sur les modalités d'un accompagnement de Néovacs dans les différentes démarches de valorisation de ces actifs, notamment sur le plan scientifique et réglementaire.

Néovacs informera le marché de toutes avancées significatives dans le cadre de ce protocole d'accord.

À PROPOS DE NÉOVACS

Néovacs est une société de biotechnologie française qui conduit une activité de R&D autour de ses nouvelles plateformes technologiques mRNA et Lipides et met à profit son expertise interne pour investir dans des sociétés innovantes en Biotech et Medtech à forts potentiels.

Pour plus d'informations : www.neovacs.fr

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