NEOVACS : Néovacs a présenté son expertise unique lors de la 2ème rencontre française sur les NanoParticules Lipidiques (LNPs) pour la délivrance d'ARN

Suresnes, le 19 mai 2026 - 8h30 CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV) société biopharmaceutique à un stade préclinique développant de nouvelles thérapies ARN pour des maladies inflammatoires et auto-immunes, annonce avoir participé à la 2 ère rencontre française sur les NanoParticules Lipidiques pour la délivrance d'ARNm.

Pour deuxième année consécutive, Neovacs a participé à l'organisation de cet évènement majeur qui s'est tenu le 10 avril 2026 dans les locaux de Bpifrance, avec le soutien de la Société Française de Nanomédecine (SFNano).

Cette deuxième rencontre était organisée par le Dr Mignet (Université Paris Cité, CNRS), en étroite collaboration avec Néovacs représenté par le Dr Lemdani (Directrice R&D) ainsi que d'autres experts académiques et industriels et acteurs du domaine. Chercheurs académiques, industriels et acteurs de l'innovation se sont ainsi réunis autour d'un enjeu scientifique majeur : le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques et les enjeux translationnels des LNP/ARN.

A cette occasion, Néovacs a présenté un aperçu de sa plateforme ARNm développée pour le traitement de maladies inflammatoires chroniques, dont les allergies, ainsi que ses travaux sur la conception de nouveaux lipides innovants pour la délivrance des ARNm.

La richesse des échanges, la diversité des expertises présentes et la qualité des discussions ont confirmé le dynamisme de la communauté française dans le domaine des LNP/ARN en pleine expansion. Plus généralement, cet évènement au rayonnement mondial témoigne de la puissance d'innovation française dans le domaine de la santé et confirme la place de Néovacs dans cet écosystème d'excellence.

À PROPOS DE NÉOVACS

Néovacs est une société de biotechnologie française qui conduit une activité de R&D autour de ses nouvelles plateformes technologiques mRNA et Lipides et met à profit son expertise interne pour investir dans des sociétés innovantes en Biotech et Medtech à forts potentiels.

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