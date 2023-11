NEOVACS : Néovacs a présenté les derniers résultats sur ses candidats-vaccins ciblant les allergies lors de deux rendez-vous internationaux

26-29 septembre : conférence conjointe de La Société Française d'Immunologie (SFI) et son homologue Allemande, la Deutsche Gesellschaft für Immunologie (DGfI), à Strasbourg

12 octobre : 6 e webinar de la série « Naked Immunology » organisé par la société Genoskin

Suresnes, le 6 novembre 2023 – 8h CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV) société biopharmaceutique à un stade préclinique développant de nouvelles thérapies pour des maladies inflammatoires et auto-immunes, annonce que l'avancée de ses travaux sur son programme anti-IgE dans les allergies a été présentées lors de deux rendez-vous internationaux.

Conférence SFI - DGfI 2023 :

Présentation intitulée : IgE in the pathophysiology & therapy of food allergy

Orateur : Dr. Laurent Reber, Directeur Recherche et Innovation

Webinar Naked Immunology :

Présentation intitulée : Development of vaccines for the treatment of allergic diseases

Orateur : Dr. Laurent Reber, Directeur Recherche et Innovation

Les travaux présentés témoignent des avancées significatives sur les deux programmes de la Société, le projet IL-4 et IL-13 et projet anti IgE, pour le traitement des allergies.

L'IL-4 et l'IL-13 et les IgE sont des protéines surexprimées dans l'asthme et d'autres pathologies allergiques et sont à l'origine de leurs nombreuses manifestations cliniques.

Pour mémoire, les travaux de NEOVACS, en collaboration avec l'INSERM et l'Institut Pasteur, ont montré que le vaccin thérapeutique IL-4/IL-13 Kinoïde induit une production durable d'anticorps permettant de fortement réduire l'activité de l'IL-4 et de l'IL-13.

Les études précliniques ont montré l'efficacité du vaccin IL-4/IL-13 Kinoïde dans des modèles d'asthme : il permet de bloquer les principales caractéristiques de l'asthme allergique telles que l'hyperréactivité bronchique, l'inflammation des voies aériennes et la surproduction de mucus.

Les travaux récents présentés par le Dr. Reber démontrent l'efficacité du vaccin Kinoïde IgE dans l'allergie. En effet, les résultats des études précliniques présentés lors de ces deux conférences démontrent que le Kinoïde IgE induit une protection durable contre le choc anaphylactique, la manifestation clinique la plus sévère de l'allergie.

À PROPOS DE NÉOVACS

Néovacs est une société de biotechnologie française, cotée sur Euronext Growth depuis 2010, spécialisée dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes. Sa technologie innovante appelée Kinoïde®, brevetée jusqu'en 2038, permet d'induire une réponse immunitaire polyclonale, applicable dans plusieurs indications. Néovacs a développé l'IFNα Kinoïde pour le traitement du lupus dans une étude clinique de phase IIb. L'étude principale est terminée, les résultats complets ont été présentés au 13 ème congrès international 2019 du lupus. La Société a également terminé des travaux précliniques prometteurs avec un autre vaccin thérapeutique, l'IL-4/IL-13 Kinoïde, pour le traitement des allergies. L'ambition de cette « approche Kinoïde® » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Pour plus d'informations : www.neovacs.fr

