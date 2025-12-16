NEOVACS : Les travaux sur le vaccin kinoide IgE mis à l'honneur par Science Translational Medicine et Nature

Suresnes, le 16 décembre 2025 – 18h CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV), société biopharmaceutique à un stade préclinique développant de nouvelles thérapies pour des maladies inflammatoires et auto-immunes, annonce la publication des travaux sur les anticorps immunoglobulines E (IgE) dans le journal Science Translational Medicine .

La publication scientifique « A vaccine targeting human IgE induces long-term protection against anaphylaxis in humanized mice » présente les résultats précliniques du vaccin kinoide ciblant les IgE, médiateurs clé de l'allergie. Les données obtenues dans des modèles de souris « humanisées » démontrent qu'une vaccination avec le kinoide IgE permet de protéger pendant au moins un an contre le choc anaphylactique, manifestation clinique la plus sévère de l'allergie.

Cette publication est cosignée par 32 experts dont Vincent Serra, Directeur Scientifique de Néovacs, et Dr Laurent Reber de l'équipe INSERM, partenaire de la Société au sein de l'Institut Toulousain des Maladies Infectieuses et Inflammatoires (Infinity). Cette avancée scientifique a été saluée par la prestigieuse revue Nature qui indique que cette nouvelle technologie vaccinale pourrait apporter une protection bien plus durable contre les allergies que les traitements disponibles à l'heure actuelle. Elle a également fait l'objet d'une mise en lumière par Le Figaro .

À PROPOS DE NÉOVACS

Néovacs est une société de biotechnologie française qui conduit une double activité de R&D et d'investissement. Ses produits propres sont des candidats vaccins développés à partir de sa plateforme technologique kinoïde® dans le lupus et les allergies. L'approche innovante utilise le système immunitaire du patient pour réguler la surproduction nocive de protéines (immunothérapie active) telles que IL-4/IL-13/IgE. En parallèle, la Société met à profit son expertise interne pour investir dans des sociétés innovantes en Biotech et Medtech à forts potentiels. Pour plus d'informations : www.neovacs.fr

