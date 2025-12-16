 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

NEOVACS : Les travaux sur le vaccin kinoide IgE mis à l'honneur par Science Translational Medicine et Nature
information fournie par Actusnews 16/12/2025 à 18:00

Suresnes, le 16 décembre 2025 – 18h CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV), société biopharmaceutique à un stade préclinique développant de nouvelles thérapies pour des maladies inflammatoires et auto-immunes, annonce la publication des travaux sur les anticorps immunoglobulines E (IgE) dans le journal Science Translational Medicine .

La publication scientifique « A vaccine targeting human IgE induces long-term protection against anaphylaxis in humanized mice » présente les résultats précliniques du vaccin kinoide ciblant les IgE, médiateurs clé de l'allergie. Les données obtenues dans des modèles de souris « humanisées » démontrent qu'une vaccination avec le kinoide IgE permet de protéger pendant au moins un an contre le choc anaphylactique, manifestation clinique la plus sévère de l'allergie.

Cette publication est cosignée par 32 experts dont Vincent Serra, Directeur Scientifique de Néovacs, et Dr Laurent Reber de l'équipe INSERM, partenaire de la Société au sein de l'Institut Toulousain des Maladies Infectieuses et Inflammatoires (Infinity). Cette avancée scientifique a été saluée par la prestigieuse revue Nature qui indique que cette nouvelle technologie vaccinale pourrait apporter une protection bien plus durable contre les allergies que les traitements disponibles à l'heure actuelle. Elle a également fait l'objet d'une mise en lumière par Le Figaro .

À PROPOS DE NÉOVACS

Néovacs est une société de biotechnologie française qui conduit une double activité de R&D et d'investissement. Ses produits propres sont des candidats vaccins développés à partir de sa plateforme technologique kinoïde® dans le lupus et les allergies. L'approche innovante utilise le système immunitaire du patient pour réguler la surproduction nocive de protéines (immunothérapie active) telles que IL-4/IL-13/IgE. En parallèle, la Société met à profit son expertise interne pour investir dans des sociétés innovantes en Biotech et Medtech à forts potentiels. Pour plus d'informations : www.neovacs.fr

Jérôme FABREGUETTES-LEIB
Relations Investisseurs
neovacs@actus.fr
01 53 67 36 78 		Anne-Charlotte DUDICOURT
Relations Presse financière
acdudicourt@actus.fr
06 24 03 26 52

Avertissement :

La société Néovacs a mis en place (i) un financement sous forme d'OCEANE-BSA avec la société HANOVER SQUARE INVESTMENTS 1, qui, après avoir reçu les actions issues de la conversion ou de l'exercice de ces instruments, n'a pas vocation à rester actionnaire de la société, et (ii) un financement en ORA qui ont toutes été transférées à une fiducie (ainsi qu'en OS souscrites par la fiducie), laquelle est à présent chargée de leur equitization.

Les actions, résultant de la conversion ou de l'exercice des titres susvisés, sont, en général, cédées dans le marché à très brefs délais, ce qui peut créer une forte pression baissière sur le cours de l'action. Au cas particulier de la fiducie, les actions sont cédées sur le marché selon les modalités fixées dans la convention de fiducie.

Les actionnaires peuvent subir une perte de leur capital investi en raison d'une diminution significative de la valeur de l'action de la société, ainsi qu'une forte dilution en raison du nombre de titres émis au profit de la société HANOVER SQUARE INVESTMENTS 1 et/ou de la fiducie.

Les investisseurs sont invités à être très vigilants avant de prendre la décision d'investir (ou de rester investis) dans les titres de la société admise à la négociation qui réalise de telles opérations de financement dilutives particulièrement lorsqu'elles sont réalisées de façon successive. La société rappelle que la présente opération de financement dilutif n'est pas la première qu'elle a mise en place.


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yJpyY5hqamuYnHFpZZ5mm5dnaJtixpTImWnJyZWemJ/HaG+Rxm9qmcaaZnJmm2Vo
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95602-nvcs_cp_science_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

NEOVACS
0,0095 EUR Euronext Paris -11,21%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Coupures de journaux traitant du sujet de la réforme des retraites, alors que l'Assemblée nationale vote mardi le Projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour 2026 ( AFP / Joël SAGET )
    Budget de la Sécu : que prévoit le texte ?
    information fournie par AFP 16.12.2025 19:00 

    Le projet de budget de la Sécurité sociale, définitivement adopté mardi, a été largement réécrit par les députés, qui ont amputé une large partie des économies initialement prévues. Suspension de la réforme des retraites, taxe sur les mutuelles, congé de naissance... ... Lire la suite

  • Nicolas Sarkozy (C) et son épouse Carla Bruni-Sarkozy, le jour de son incarcération à la prison de la Santé, le 21 octobre 2025 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Rétractation de Takieddine: procès requis contre Sarkozy, Carla Bruni et "Mimi" Marchand
    information fournie par AFP 16.12.2025 18:58 

    Le parquet national financier a annoncé mardi demander le renvoi de onze personnes dont Nicolas Sarkozy, son épouse Carla Bruni-Sarkozy, et la "papesse des paparazzis" "Mimi" Marchand dans l'affaire de la rétractation possiblement monnayée de l'intermédiaire Ziad ... Lire la suite

  • Des bougies en hommage à Dan Elkayam, victime de la fusillade sur la plage de Bondi à Sydney, au Bourget en Seine-Saint-Denis le 16 décembre 2025 ( AFP / Blanca CRUZ )
    Au Bourget, un rassemblement en hommage à Dan Elkayam, tué dans l'attaque de Sydney
    information fournie par AFP 16.12.2025 18:44 

    Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées au Bourget en Seine-Saint-Denis, mardi en fin de journée pour rendre hommage à Dan Elkayam, tué à 27 ans dimanche, lors de l'attaque contre des Juifs à Sydney. Parmi l'assemblée, composée de nombreux proches ... Lire la suite

  • Emmanuel Macron s'exprime face à des lecteurs de la Provence à Marseille le 16 décembre 2025 ( POOL / Miguel MEDINA )
    Macron à Marseille réaffirme la "guerre" au narcotrafic
    information fournie par AFP 16.12.2025 18:41 

    Traque des têtes de réseaux, augmentation de l'amende forfaitaire pour les consommateurs de drogues, hommage à la famille Kessaci: Emmanuel Macron a martelé mardi à Marseille sa détermination à mener la "guerre" contre le narcotrafic. Le déplacement présidentiel ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank