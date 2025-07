Neovacs fait le point sur le développement d'Arnity Therapeutics

(AOF) - Neovacs a communiqué sur les opérations en cours et notamment sur l’intensification de son programme de business développement en vue de l’entrée d’investisseurs au capital d’Arnity Therapeutics, une société intégralement dédiée au plan de développement pharmaceutique d’actifs scientifiques de Neovacs. Au début de l’année, Neovacs a annoncé son intention de loger ses activités dans les domaines de l’asthme et des allergies et ses programmes axés sur des stratégies ARNm, au sein d’une société dédiée non cotée, baptisée Arnity Therapeutics.

L'objectif est de faciliter l'entrée d'investisseurs extérieurs qui ne souhaiteraient pas investir au capital d'une société cotée. À ce jour, plusieurs marques d'intérêts ont été reçues de divers profils comme fonds de capital-risque et fonds corporate spécialisés.

