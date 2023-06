Neolife: la direction soutenue par deux partenaires commerciaux contre la contestation de Capriona

(AOF) - Marie Berland, membre du Directoire de Neolife, et Bernard Voisin, Président du Directoire, « ne soutiennent pas et ne suivront pas la société Capriona et Mr Leandri ». Les dirigeants de la société ont répondu dans une lettre ouverte du 16 juin à la contestation de leur gestion, qu’ils qualifient de « tentative de déstabilisation », en soulignant que « les industriels et partenaires de Neolife s’inquiètent de la situation ». Deux partenaires commerciaux ont publié des communiqués en soutien à la direction actuelle.

CJPlast, société d'extrusion de matière plastique comptant parmi ses clients la société Neolife, affirme que les derniers développements la " surprennent " et l' " inquiètent tout particulièrement ". Les changements souhaités par Capriona, qui sont à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, leur apparaissent " fortement injustes s'ils visent à sanctionner les compétences de l'équipe dirigeante ".

Ils déclarent " attester au contraire de la parfaite connaissance du marché et des spécificités techniques attendues par celui-ci " de Bernard Voisin, et de la " capacité hors norme à vendre l'entreprise et les produits qu'elle propose " de Marie Berland. " La complicité, la complémentarité et l'enthousiasme de ce duo nous paraît indispensable à la pérennité de l'entreprise ".

La société néerlandaise LJ Solutions juge " tout à fait étrange " la volonté de Capriona de démettre la direction de Neolife, alors que les deux sociétés " font des affaires ensemble depuis de nombreuses années ". " Le succès de Neolife aux Pays-Bas est dû à la vision de Neolife et à l'étroite collaboration entre (elle) et notre entreprise LJ Solutions " affirme-t-elle.

LJ Solutions ajoute que " pendant la crise de ces dernières années, Bernard Voisin et Marie Berland ont fait preuve de cran, de courage et de vision pour faire des choix afin que Neolife ait une bonne base pour continuer à croître " : " ils sont à l'écoute du marché, ils font des choix dans lesquels ils considèrent que l'intérêt de la société Neolife est plus important que le leur ".

Ces prises de parole interviennent alors que la holding Capriona a franchi le seuil des 15% du capital (contre 13% auparavant).

