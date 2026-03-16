NeoGenomics progresse grâce à la prise en charge par Medicare d'un nouveau test sanguin de dépistage du cancer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 mars - ** Les actions de la société de tests du cancer NeoGenomics NEO.O augmentent de 1,1 % à 7,97 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que Medicare couvrira désormais son test sanguin PanTracer LBx

** Le test recherche les changements génétiques liés au cancer, aidant les médecins à choisir les traitements et les essais cliniques

** PanTracer LBx vérifie plus de 500 gènes et fournit des résultats en sept jours environ - NEO

** Le test est effectué dans le laboratoire californien de NeoGenomics; la société exploite des laboratoires aux États-Unis et au Royaume-Uni

** Les actions ont baissé de ~29% en 2025