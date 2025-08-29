 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 725,50
-0,62%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

NeoGenomics progresse après avoir gagné un procès pour violation de brevet contre Natera
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 17:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

29 août - ** Les actions de la société de biotechnologie NeoGenomics NEO.O augmentent de22,9 % pour atteindre 8,87 $

** La société obtient un jugement sommaire dans le cadre d'un procès pour violation de brevet contre Natera

NTRA.O .

** La société indique que le tribunal a déclaré qu'il rejetait les plaintes de Natera contre NeoGenomics

** L'ordonnance du tribunal signifie que NEO reste libre de vendre son test de dépistage précoce du cancer du sein appelé RaDaR ST assay - société

** Le dispositif de diagnostic est un test de séquençage pour la détection de la maladie résiduelle minimale (MRD) et de la récidive du cancer du sein

**En tenant compte des mouvements de la séance, NEO a perdu46,7 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

NATERA
167,1000 USD NASDAQ -0,46%
NEOGENOMICS
8,8750 USD NASDAQ +23,09%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank