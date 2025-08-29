NeoGenomics progresse après avoir gagné un procès pour violation de brevet contre Natera

(Mises à jour)

29 août - ** Les actions de la société de biotechnologie NeoGenomics NEO.O augmentent de22,9 % pour atteindre 8,87 $

** La société obtient un jugement sommaire dans le cadre d'un procès pour violation de brevet contre Natera

** La société indique que le tribunal a déclaré qu'il rejetait les plaintes de Natera contre NeoGenomics

** L'ordonnance du tribunal signifie que NEO reste libre de vendre son test de dépistage précoce du cancer du sein appelé RaDaR ST assay - société

** Le dispositif de diagnostic est un test de séquençage pour la détection de la maladie résiduelle minimale (MRD) et de la récidive du cancer du sein

**En tenant compte des mouvements de la séance, NEO a perdu46,7 % depuis le début de l'année