Neogen bondit après le relèvement de ses prévisions de recettes pour l'ensemble de l'année
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 13:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 janvier - ** Les actions de la société de produits alimentaires et de sécurité animale Neogen NEOG.O font un bond de 22 % à 9 $ avant bourse

** La société relève ses prévisions de revenus pour l'exercice 26 à une fourchette de 845 millions de dollars à 855 millions de dollars, contre une fourchette précédente de 820 millions de dollars à 840 millions de dollars

** Le chiffre d'affaires de 224,7 millions de dollars au deuxième trimestre dépasse les attentes des analystes qui tablaient sur 207,3 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La croissance du chiffre d'affaires est due aux fortes ventes de tests d'indicateurs et de milieux de culture dans le segment de la sécurité alimentaire

** Deux courtiers sur cinq évaluent l'action à "acheter" ou plus, trois à "conserver"; leur estimation médiane est de 7,25 $ - données de LSEG

** NEOG a chuté de 42% en 2025, marquant sa deuxième année consécutive de baisse

Valeurs associées

NEOGEN
7,3850 USD NASDAQ +0,07%
