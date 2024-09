Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Neoen: signe un PPA avec SmartestEnergy en Australie information fournie par Cercle Finance • 12/09/2024 à 08:07









(CercleFinance.com) - Neoen a signé un contrat de vente d'électricité (Power Purchase Agreement) avec SmartestEnergy portant sur 50% de l'électricité qui sera produite par la future centrale solaire de Culcairn (440 MWc / 350 MWac) dans l'Etat de New South Wales (NSW).



SmartestEnergy est un distributeur d'énergie indépendant, spécialisé dans la fourniture d'énergie renouvelable aux entreprises via le National Electricity Market (NEM) australien.



Ce contrat, d'une durée de 4 ans, démarrera fin 2026. Il permettra à SmartestEnergy de répondre à la demande croissante d'énergie renouvelable des entreprises commerciales et industrielles de New South Wales.



En complément de ce PPA, Neoen avait déjà remporté pour Culcairn Solar Farm un Long-Term Energy Services Agreement (LTESA) via un appel d'offres lancé par l'AEMO Services dans le cadre du programme de l'Etat de NSW ' Electricity Infrastructure Roadmap '.





Valeurs associées NEOEN 38,77 EUR Euronext Paris -0,08%