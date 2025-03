Neoen: retrait obligatoire le 4 avril information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 15:00









(CercleFinance.com) - L'AMF indique qu'à la suite de l'offre publique d'achat simplifiée, le retrait obligatoire sur les titres Neoen interviendra le 4 avril, au prix net de tout frais de 39,85 euros par action et de 103.562,50 euros (coupon détaché) par 'océane' 2022.



Il portera sur 3.676.935 actions (représentant 2,27% du capital et des droits de vote) non présentées à l'offre par les actionnaires minoritaires, 158.087 actions détenues par le concert et 27 océanes 2022 (soit 4,24% de celles encore en circulation).



Dans la mesure où 100% des océanes 2020 en circulation ont été apportées à l'offre, elles ne sont pas visées par le retrait obligatoire. La suspension de la cotation des titres Neoen est maintenue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait obligatoire.





Valeurs associées NEOEN 39,0000 EUR Euronext Paris 0,00%