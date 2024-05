Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Neoen: recul de 8% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 02/05/2024 à 09:16









(CercleFinance.com) - Neoen dévoile un chiffre d'affaires du premier trimestre 2024 en recul de 8% à 141,4 millions d'euros, dont une baisse de 6% à taux de change constants, tandis que sa production d'électricité a augmenté de 11% à 2,2 TWh.



'Cette performance est liée à l'effet mécanique de l'entrée en vigueur, à partir du mois d'avril 2023, des PPA de plusieurs centrales qui bénéficiaient d'early generation revenue significatifs au premier trimestre 2023', explique le groupe d'énergies renouvelables.



Fort d'un portefeuille sécurisé à près de 9,1 GW à fin mars, dont huit GW en opération ou en construction, Neoen confirme son objectif d'EBITDA ajusté 2024 entre 530 et 560 millions d'euros, avec un taux de marge supérieur à 85%, ainsi que ses ambitions pour 2025.





Valeurs associées NEOEN Euronext Paris +1.60%