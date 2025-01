Neoen: projet d'OPAS déposé auprès de l'AMF information fournie par Cercle Finance • 03/01/2025 à 07:45









(CercleFinance.com) - BNP Paribas et Société Générale, agissant pour le compte de la SAS Brookfield Renewable Holdings, ont déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) suivie, le cas échéant, d'un retrait obligatoire visant les titres Neoen .



L'initiateur détient à ce jour, directement et indirectement, seul et de concert, 82.250.985 actions Neoen, soit 53,81% du capital et des droits de vote, mais aucune obligation convertible et/ou échangeable en actions nouvelles ou existantes (océane).



Dans le cadre de son projet d'OPAS annoncé le 30 mai dernier, il s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des actions, ainsi que des océanes 2020 et 2022 qu'il ne détient pas aux prix de respectivement 39,85 euros, 48,14 euros et 101.382 euros.





