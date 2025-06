Neoen: inaugure le plus grand parc solaire du Portugal information fournie par Cercle Finance • 05/06/2025 à 18:06









(CercleFinance.com) - Neoen annonce que le plus grand parc solaire du Portugal, d'une capacité de 272 MWc, est désormais pleinement opérationnel. Il comprend deux parc, Rio Maior Solar Farm (204 MWc) et Torre Bela Solar Farm (68 MWc). Les deux centrales sont situées à Azambuja, au nord de Lisbonne.



Ce parc produit l'équivalent de la consommation de 110 000 foyers. 80 % de l'électricité est vendue à l'État portugais via deux PPA de 15 ans.



Avec ce projet, la capacité de Neoen au Portugal atteint 326 MWc en incluant aussi Coruche, Seixal et Foral. Un pipeline de plus de 600 MW est également en cours de développement.



Xavier Barbaro, Directeur général de Neoen souligne que ce projet majeur coïncide avec les 15 ans de présence de Neoen au Portugal. 'Notre ambition est désormais de transformer Rio Maior en un véritable hub de production et de stockage d'énergie verte.'





