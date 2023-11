Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neoen: hausse de 12% du CA sur 9 mois information fournie par Cercle Finance • 02/11/2023 à 18:02









(CercleFinance.com) - Neoen annonce que son chiffre d'affaires des neuf premiers mois a atteint 397,5 ME, en hausse de 12% par rapport aux neuf premiers mois de 2022 à taux de change courants et de 16% à taux de change constants.



Neoen indique avoir remporté 912 MW de nouveaux projets au cours des neuf premiers mois de l'année dont 347 MW au troisième trimestre.



Le portefeuille sécurisé ressort à 8,3 GW à fin septembre 2023, dont 7,2 GW d'actifs en opération ou en construction.



Le Groupe confirme son objectif d'EBITDA ajusté 2023, qu'il attend désormais vers le milieu de la fourchette initiale de 460 à 490 ME, avec un taux de marge d'EBITDA ajusté supérieur à 80%.



Le Groupe réitère enfin son ambition de voir son EBITDA ajusté dépasser 700 millions d'euros en 2025 ainsi que son objectif d'atteindre plus de 10 GW de capacité en opération ou en construction d'ici fin 2025









