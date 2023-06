Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neoen: démarrage du plus grand parc éolien de Finlande information fournie par Cercle Finance • 29/06/2023 à 15:51









(CercleFinance.com) - La production d'énergie sur le parc éolien de Mutkalampi, le plus grand de Finlande, a désormais démarré, ont officiellement annoncé ce jeudi les partenaires du projet.



Le consortium constitué d'Heineken, Philips, Signify et Nobian, qui se sont engagés à acheter la majorité de l'électricité produite par le site, a salué jeudi sa mise en service.



Les quatre groupes ont signé avec Neoen, l'exploitant du pars, des contrats d'achat d'électricité (PPA) de 10 ans, pour un total de 330 MW par an, soit l'équivalent de la consommation de 40.000 foyers.



Avec une puissance de 404 MW, Mutkalampi est appelé à générer près de 2% de la production annuelle de la Finlande.





