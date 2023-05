Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neoen: début des travaux de deux parcs éoliens en Finlande information fournie par Cercle Finance • 22/05/2023 à 18:20









(CercleFinance.com) - Neoen et la coopérative d'énergie renouvelable Prokon ont lancé le coup d'envoi des travaux des parcs éoliens Storbötet et Lumivaara qu'ils détiennent conjointement en Finlande d'une puissance combinée de 161,2 MW.



Il est prévu que le parc éolien de Storbötet, situé sur la commune d'Uusikaarlepyy, compte 17 éoliennes Vestas, pour une capacité totale de 105,4 MW (contre 95 MW prévus initialement).



Situé sur la commune de Hyrynsalmi, le parc éolien de Lumivaara sera quant à lui composé de 9 éoliennes Vestas, d'une capacité totale de 55,8 MW (contre 53 MW prévus à l'origine).



La mise en service de ces deux parcs est prévue en 2025.



Neoen détient 80% des parts de chaque parc, les 20% restants appartenant à Prokon, qui a co-développé ces deux projets avec Neoen.





Valeurs associées NEOEN Euronext Paris -0.36%