Neoen: contrat de capacité pour Collie Battery

(CercleFinance.com) - Neoen indique avoir remporté un contrat de capacité de 300 MW / 4 heures auprès de l'Australian Energy Market Operator (AEMO), dans le cadre d'un appel d'offres initié par le Western Australian Coordinator of Energy.



Ces services seront fournis par une deuxième tranche de Collie Battery, d'une puissance de 341 MW / 1 363 MWh, tranche dont la construction est confiée à Tesla et UGL et qui sera raccordée au réseau électrique de la côte ouest australienne (SWIS).



'En incluant Collie Battery Stage 1, actuellement en construction et d'une puissance de 219 MW / 877 MWh, les deux tranches pourront charger et décharger 20% de la demande moyenne du réseau SWIS', souligne le groupe d'énergies renouvelables.





