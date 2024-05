Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Neoen: contrat de capacité majeur en Ontario information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Neoen annonce que sa filiale Shift Solar Inc a remporté un contrat de capacité de 380 MW / 4 heures dans le cadre d'un appel d'offres initié par l'Independent Electricity System Operator, l'opérateur du réseau électrique de la province canadienne de l'Ontario.



Ce contrat sera assuré par la future batterie de Neoen, Grey Owl Storage, pendant 20 ans à compter de sa mise en service. Elle apportera à l'IESO de la capacité de stockage additionnelle pour répondre aux besoins croissants de la province.



D'une capacité totale de 400 MW / 1600 MWh, Grey Owl Storage sera mise en service début 2028. Il s'agira de la deuxième plus grande batterie du Canada et de la plus grande du portefeuille de Neoen, son propriétaire et exploitant à long terme.





