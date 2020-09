Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Neoen-CA à €157,2 mlns au S1, objectifs 2022 réitérés Reuters • 23/09/2020 à 17:58









PARIS, 23 septembre (Reuters) - Neoen SA NEOEN.PA annonce mercredi: * UN CHIFFRE D'AFFAIRES À €157,2 MLNS EN HAUSSE DE 33% PAR RAPPORT AU PREMIER SEMESTRE 2019 * UN EBITDA À €148,2 MLNS, EN AUGMENTATION DE 58%, AVEC UNE MARGE D'EBITDA DE 94% * UN RÉSULTAT NET PART DU GROUPE À €22 MLNS, EN PROGRESSION DE 32% * RÉITÉRER SES OBJECTIFS POUR 2022 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur NEOEN.PA (Rédaction de Paris)

