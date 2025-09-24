Neoen a signé un contrat de fourniture d'électricité avec BHP en Australie
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 09:47
Ce contrat, qui prendra effet en juillet 2029, permettra d'alimenter en énergie renouvelable les mines d'Olympic Dam, Carrapateena et Prominent Hill de BHP en South Australia, dans ce qui constitue l'un des plus importants bassins miniers au monde pour l'extraction de cuivre.
Ce nouveau contrat PPA de 100 MW fournira à BHP de l'électricité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, une solution associant de l'électricité produite par la première tranche de 300 MW du futur parc éolien Goyder North de Neoen à de l'électricité stockée par sa nouvelle Goyder Battery, dont la capacité sera d'au moins 200 MW / 800 MWh.
Ensemble, ces deux PPA permettront à BHP de couvrir environ 70% de ses besoins en électricité en SouthAustralia avec de l'énergie renouvelable en 2030.
Une fois mises en construction, le parc éolien Goyder North et la Goyder Battery porteront la contribution totale de Neoen à la transition énergétique en South Australia à plus de 1,5 GW d'énergie renouvelable et de capacité de stockage.
Jean-Christophe Cheylus, CEO de Neoen Australie, a déclaré : ' Ce deuxième accord de fourniture d'électricité à BHP démontre l'expertise de Neoen sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à la mise en oeuvre de solutions énergétiques sur mesure capables de répondre toujours mieux à la demande de nos clients et de soutenir le rythme de la transition énergétique en Australie. '
Valeurs associées
|2,010 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
TotalEnergies a remporté, conjointement avec l'allemand RWE, l'appel d'offres du projet éolien en mer "Centre Manche 2", à une quarantaine de kilomètres des côtes normandes, qui disposera d'une capacité de 1,5 gigawatt, a annoncé mercredi le gouvernement démissionnaire. ... Lire la suite
-
L'association nationale des industries alimentaires (Ania) a alerté sur "l'effondrement de la balance commerciale alimentaire française" depuis début 2025, déplorant des contre-performances aussi bien dans le secteur des boissons que des produits agricoles, mardi ... Lire la suite
-
Alors que Donald Trump multiplie les coups d'arrêt aux projets d'énergies renouvelables aux États-Unis, la transition verte mondiale peut-elle vraiment être freinée ? Entre la croissance fulgurante de la demande d'électricité, l'essor de l'intelligence artificielle ... Lire la suite
-
Limiter les écarts de salaires de 1 à 10 ? Près de deux tiers des employés du privé favorables à la mesure
Cette tendance fait partie des enseignements tirés d'une étude menée par l'Apec et le think-tank Terra Nova à propos de la perception des rémunérations dans le monde de l'entreprise. Comment les salariés du privé jugent-ils leur rémunération aujourd'hui? Le think ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer