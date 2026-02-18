Nelson Peltz, de Trian, estime que les actions de Wendy's sont sous-évaluées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réponse de l'entreprise au paragraphe 6, mise à jour des actions au paragraphe 1)

L'investisseur activiste Nelson Peltz a déclaré dans un document déposé auprès de la SEC mercredi que l'action de la chaîne de restauration rapide Wendy's WEN.O est actuellement sous-évaluée, ce qui a fait grimper ses actions de jusqu'à 18,6 %.

Selon ce document, le Trian Fund Management de Peltz a discuté avec des sources de financement possibles, des co-investisseurs et des partenaires stratégiques au sujet de transactions potentielles, y compris une acquisition ou d'autres transactions majeures qui pourraient donner à l'entreprise le contrôle de la société.

En 2022, Peltz avait envisagé une offre publique d'achat potentielle pour la chaîne de hamburgers.

Peltz a également révélé mercredi qu'il pourrait conclure des "instruments financiers ou d'autres accords" avec des contreparties institutionnelles ou autres qui augmenteraient ou réduiraient l'exposition économique de Peltz en ce qui concerne leur investissement dans Wendy's.

Il détient actuellement une participation de 16,24 % dans Wendy's, contre 16,09 % en juillet de l'année dernière. La participation de la société d'investissement est également passée de 7,78 % en juillet de l'année dernière à 7,85 %.

Wendy's a déclaré que son conseil d'administration examinerait toute proposition de Trian Partners conformément à ses obligations fiduciaires, ajoutant qu'elle avance rapidement dans son plan de redressement visant à améliorer ses activités aux États-Unis tout en se développant à l'international.

La société basée à Dublin, dans l'Ohio, a dû faire face à une baisse persistante de ses ventes au cours des derniers trimestres, en raison d'une faible demande dans ses restaurants dans un contexte de dépenses réduites. Ses ventes dans des restaurants comparables aux États-Unis ont chuté de 11,3 % au cours du trimestre qui s'est achevé le 28 décembre, après avoir progressé de 4,1 % il y a un an.

Pendant ce temps, des rivaux tels que le géant du hamburger McDonald's MCD.N et le propriétaire de Taco Bell Yum Brands YUM.N ont réussi à augmenter leurs ventes grâce à des stratégies telles que l'ajout de repas à valeur ajoutée et l'introduction d'innovations dans les menus.

Le ratio cours/bénéfice prévisionnel de Wendy's pour les 12 prochains mois, une référence commune pour l'évaluation des actions, était de 11,05, contre 24,36pour McDonald's et 23,74 pour Yum Brands.