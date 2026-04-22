Nektar Therapeutics en baisse avant la mise sur le marché après une offre d'actions majorée de 325 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 avril - ** Les actions de Nektar Therapeutics NKTR.O ont baissé de 0,5 % avant la cloche à 97,71 $ après que la société ait levé plus de fonds que prévu pour financer son médicament contre la perte de cheveux ** La société basée à San Francisco (Californie) a annoncé mardi la vente de ~3,5 millions d'actions à 92 $ pour un produit brut de 325 millions de dollars ** Les actions de NKTR ont bondi de 18 % à 100,35 $ le lundi après que la société a déclaré que son traitement, le rezpegaldesleukin, pour l'alopécie areata montrait des signes de repousse des cheveux dans un essai de stade intermédiaire ** Par la suite, la société a lancé en fin de journée lundi une offre de 250 millions de dollars . Ses actions ont chuté de 2,2 % mardi à 98,16 $

** NKTR utilisera le produit net de l'offre à des fins générales, y compris la R&D, le développement clinique (y compris les essais de phase 3 pour la rezpegaldesleukin dans la dermatite atopique et l'alopécie areata) et les coûts de fabrication, entre autres utilisations

** Jefferies, TD Cowen et Piper Sandler sont les teneurs de livre conjoints

** NKTR avait ~29,7 millions d'actions en circulation avant l'offre

** A la clôture du mardi, les actions ont augmenté de 132% depuis le début de l'année

** 9 analystes sur 10 considèrent l'action comme "strong buy" ou "buy", 1 comme "hold"; PT médian de 145$, selon les données de LSEG