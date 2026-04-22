 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nektar Therapeutics en baisse avant-bourse après une offre d'actions élargie de 325 millions de dollars
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 14:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 avril - ** Les actions de Nektar Therapeutics NKTR.O ont baissé de 0,5 % avant la cloche à 97,71 $ après que la société ait levé plus de fonds que prévu pour financer son médicament contre la perte de cheveux ** La société basée à San Francisco (Californie) a annoncé mardi en fin de journée la vente de ~3,5 millions d'actions à 92 $ pour un produit brut de 325 $ ** Les actions de NKTR ont bondi de 18 % à 100,35 $ le lundi après que la société a déclaré que son traitement, le rezpegaldesleukin, pour l'alopécie areata a montré des signes de repousse des cheveux dans un essai de stade intermédiaire ** Par la suite, la société a commencé lundi en fin de journée une offre de 250 millions de dollars . Ses actions ont chuté de 2,2 % mardi à 98,16 $

** NKTR utilisera le produit net de l'offre à des fins générales, y compris la R&D, le développement clinique (y compris les essais de phase 3 pour la rezpegaldesleukin dans la dermatite atopique et l'alopécie areata) et les coûts de fabrication, entre autres utilisations

** Jefferies, TD Cowen et Piper Sandler sont les teneurs de livre conjoints

** NKTR avait ~29,7 millions d'actions en circulation avant l'offre

** A la clôture de mardi, les actions ont augmenté de 132% depuis le début de l'année

** 9 analystes sur 10 considèrent l'action comme "strong buy" ou "buy", 1 comme "hold"; PT médian de 145$, selon les données de LSEG

Valeurs associées

JEFFERIES FINL
47,620 USD NYSE 0,00%
NEKTAR THERAPEUT
98,1600 USD NASDAQ 0,00%
TORONTO-DOMINION
144,110 CAD TSX 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/04/2026 à 14:10:04.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank