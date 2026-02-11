 Aller au contenu principal
Nektar poursuit son ascension après des données prometteuses sur son médicament contre l'eczéma
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 16:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février -

** Les actions de Nektar Therapeutics NKTR.O ont augmenté de 14,9 % à 64,33 $, un plus haut de deux mois, ce qui s'ajoute au gain important de la séance précédente après que son médicament contre l'eczéma se soit avéré prometteur

** Les actions de NKTR ont bondi de 51% mardi après que la société ait déclaré plus tôt dans la journée que le rezpegaldesleukin avait des effets bénéfiques pendant un an ()

** Après la cloche mardi, NKTR a lancé une offre de 300 millions de dollars () composée d'actions et de bons de souscription préfinancés en partie pour financer les essais de phase 3 de la rezpegaldesleukin

Essais de phase 3 pour le rezpegaldesleukin

** Jefferies, TD Cowen et Piper Sandler sont les co-responsables de l'opération

** BTIG a déclaré mardi qu'après les données, NKTR reste l'un de ses meilleurs choix pour le premier semestre de l'année 26 et a relevé son estimation de prix de 118 $ à 151 $

** 7 analystes sur 8 considèrent l'action comme "strong buy" ou "buy", 1 comme "hold"; PT médian $115, selon les données de LSEG

** L'action NKTR a été multipliée par plus de six au cours des 12 derniers mois

Valeurs associées

JEFFERIES FINL
58,100 USD NYSE -3,33%
NEKTAR THERAPEUT
66,7500 USD NASDAQ +19,20%
TORONTO-DOMINION
133,160 CAD TSX -0,36%
Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/02/2026 à 16:44:12.

