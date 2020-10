Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Négociateurs afghans et taliban fixent les règles de leurs pourparlers-sources Reuters • 06/10/2020 à 11:23









6 octobre (Reuters) - Les taliban et les négociateurs du gouvernement afghan se sont mis d'accord sur un code de conduite qui définit les principes de base de leurs pourparlers de paix à Doha, ont indiqué à Reuters mardi trois sources officielles. Les délégations, assistées par des responsables américains, se sont accordées lundi sur un ensemble de 19 règles destiné à éviter un échec des négociations, ont déclaré ces sources à Reuters. Les pourparlers entre le gouvernement afghan et les insurgés talibans ont commencé le 12 septembre dernier à Doha, la capitale du Qatar, et visent à mettre fin à près de vingt ans de guerre en Afghanistan. (Rupam Jain à Bombay, Abdul Qadir Sediqi à Kaboul, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)

