Needham relève le PT de Robinhood sur la base d'indicateurs de croissance solides en septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** Needham augmente le prix de vente de la plateforme d'échange Robinhood HOOD.O à 145 $, contre 120 $ auparavant

** La société de courtage indique que HOOD a fait état de paramètres solides en septembre, affichant une croissance sur l'ensemble de ses plateformes, ce qui conduit à des prévisions de bénéfices plus élevées pour la plupart des segments d'activité au troisième trimestre; conserve la note "Acheter"

** La société considère également qu'elle est la plus avancée parmi ses pairs pour devenir une plateforme financière à service complet

** Nous restons impressionnés par l'expansion des produits de HOOD, et nous voyons des opportunités supplémentaires dans la banque, les contrats à terme, les actifs réels tokenisés et les marchés de prédiction" - Needham

** 16 des 24 analystes considèrent l ' action comme "achetée" ou supérieure, sept comme "conservée" et un comme "vendue"; la prévision médiane est de 132,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action HOOD a progressé de 266,94% depuis le début de l'année