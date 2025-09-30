 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Needham relève le PT de Robinhood sur la base d'indicateurs de croissance solides en septembre
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 12:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** Needham augmente le prix de vente de la plateforme d'échange Robinhood HOOD.O à 145 $, contre 120 $ auparavant

** La société de courtage indique que HOOD a fait état de paramètres solides en septembre, affichant une croissance sur l'ensemble de ses plateformes, ce qui conduit à des prévisions de bénéfices plus élevées pour la plupart des segments d'activité au troisième trimestre; conserve la note "Acheter"

** La société considère également qu'elle est la plus avancée parmi ses pairs pour devenir une plateforme financière à service complet

** Nous restons impressionnés par l'expansion des produits de HOOD, et nous voyons des opportunités supplémentaires dans la banque, les contrats à terme, les actifs réels tokenisés et les marchés de prédiction" - Needham

** 16 des 24 analystes considèrent l ' action comme "achetée" ou supérieure, sept comme "conservée" et un comme "vendue"; la prévision médiane est de 132,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action HOOD a progressé de 266,94% depuis le début de l'année

Valeurs associées

ROBINHOOD MARKETS
136,7200 USD NASDAQ +12,27%
© 2025 Thomson Reuters.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 30/09/2025 à 12:15:37.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

