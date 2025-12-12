 Aller au contenu principal
Needham relève le PT de Rivian sur les plans de conduite autonome ; Morningstar commence la couverture
12/12/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 décembre - ** Le courtier Needham relève son estimation de prix pour le fabricant de véhicules électriques Rivian Automotive RIVN.O de 14 $ à 23 $; Morningstar commence la couverture avec une estimation de prix de 15 $ ** Le PT de Needham implique une hausse de ~40% par rapport à la dernière clôture de RIVN de 16,43 $

** Les actions de RIVN ont clôturé en baisse de 6,1% jeudi après sa première journée de l'autonomie et de l'IA au cours de laquelle elle a présenté une nouvelle puce personnalisée pour la conduite autonome et un ensemble de technologies de conduite autonome payantes

** Needham estime que la journée de l'IA et de l'autonomie de RIVN a renforcé sa confiance dans les plans d'autonomie à long terme de la société et dans ses avantages uniques par rapport aux constructeurs automobiles traditionnels

** RIVN ne se contente plus d'adopter l'autonomie comme les constructeurs automobiles traditionnels, mais utilise l'IA pour construire une autonomie de bout en bout, selon la société de courtage

** Morningstar estime que Rivian réussira à accélérer la production du SUV R2 et que son logiciel d'autonomie sera un facteur de différenciation

** 10 des 30 sociétés de courtage couvrant le titre recommandent "acheter" ou plus, 15 recommandent "conserver", tandis que d'autres recommandent "vendre"; le titre a un PT médian de 15 $ - LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, RIVN a gagné ~24% cette année

Véhicules électriques

Valeurs associées

RIVIAN AUTO RG-A
16,4300 USD NASDAQ 0,00%
