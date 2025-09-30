Needham relève le PT de Cipher Mining sur le bail de Fluidstack

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
30 septembre - ** Needham relève le PT de Cipher Mining
CIFR.O de 10$ à 15$ sur le bail de Fluidstack , soutenu par Google
** La société de courtage déclare qu'elle considère cet accord et le soutien de Google comme une réduction des risques pour l'histoire
** Le nouveau PT représente une hausse de 18,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** 12 des 14 sociétés de courtage considèrent l'action comme « acheter » ou supérieure et deux comme « maintenir »; leur PT médian est de 15 $ - selon les données compilées par LSEG
** A la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 173% depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer