Needham lance la couverture de MapLight sur le potentiel d'un médicament contre la schizophrénie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 avril - ** Needham initie la couverture de Maplight Therapeutics MPLT.O avec une note d'achat et un objectif de 37 dollars

** La société de courtage affirme que le principal médicament expérimental de MPLT, ML-007C-MA, est une alternative plus sûre et plus pratique au Cobenfy, le médicament de Bristol Myers Squibb BMY.N

** ajoute que le médicament se différencie du Cobenfy dans la schizophrénie par sa tolérabilité et sa commodité, avec une efficacité au moins comparable, soutenant des ventes de 1,5 milliard de dollars d'ici 2035

** déclare que le médicament de MPLT pourrait se différencier encore plus du Cobenfy dans la psychose de la maladie d'Alzheimer, notamment par des dosages moins fréquents, ce qui permettrait des ventes de 2,4 milliards de dollars d'ici à 2035

** Les données de l'essai à mi-parcours pour le ML-007C-MA sont attendues au troisième trimestre de cette année

** À la dernière clôture, les actions de MPLT ont augmenté de 37,4 % depuis le début de l'année