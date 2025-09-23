Needham déclasse PROS Holdings après l'opération de privatisation de Thoma Bravo pour un montant de 1,4 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - ** Le courtier Needham a abaissé la note de la société de logiciels de tarification SaaS PROS Holdings PRO.N de "buy" à "hold", suite à l'opération de rachat par la société de capital-investissement Thoma Bravo pour un montant de 1,4 milliard de dollars

** Needham estime que l'évaluation de PRO est modeste par rapport aux récentes opérations de rachat comme celles de Dayforce DAY.N et Verint VRNT.O qui ont atteint des évaluations plus élevées

** "Nous considérons ce résultat comme décevant car la vente intervient alors que les actions de PRO sont proches de leur plus bas niveau en une décennie" - Needham

** Quatre analystes sur sept évaluent le titre à l'achat ou à un niveau supérieur, et trois le maintiennent; leur prévision médiane est de 23,63 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, PRO a progressé de 4,82 % depuis le début de l'année