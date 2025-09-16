Needham commence à couvrir Klarna en lui attribuant la mention "hold" ; les actions sont en hausse

16 septembre - ** Les actions de l'organisme de crédit à la consommation Klarna KLAR.N a augmenté de 1,8 % à 46,32 $ au début de la journée de mardi, Needham ayant attribué la note "hold" à l'action, affirmant que le rapport risque/récompense est actuellement équilibré

** Needham devient la première maison de courtage à commencer une couverture, selon LSEG, depuis les débuts de la fintech suédoise aux États-Unis la semaine dernière, après une introduction en bourse d'environ 1,4 milliard de dollars () au prix de 40 dollars

** L'analyste Kyle Peterson de Needham écrit dans une note que Klarna est un leader mondial dans l'espace BNPL avec un volume de marchandises brutes de 114 milliards de dollars, ajoutant qu'il apprécie la licence bancaire complète de la société qui fournit un avantage concurrentiel sur le financement

** Cependant, il souligne que Klarna a déclaré en mai qu'elle prévoyait de commencer à réembaucher des agents de service à la clientèle, et dit qu'il est préoccupé par le fait que ce revirement concernant l'intelligence artificielle va retirer un "premium AI" des actions, et pourrait freiner l'expansion des marges

** Bien que Klarna ait suscité une attention significative lorsqu'elle a supplanté Affirm AFRM.O en tant que partenaire de Walmart WMT.N , ce que Peterson dit devrait aider la croissance du chiffre d'affaires, il pense que "cela sera en fait un négatif net pour KLAR étant donné les négociations notoirement difficiles de Walmart avec ses partenaires et le fait que KLAR a donné 15 millions de bons de souscription à Walmart (strike de 34 $) pour "sceller l'accord"

** Du point de vue de l'évaluation, Peterson dit que les actions de KLAR se négocient à 56x le P/E de l'exercice 27, affirmant que les perspectives de croissance et l'amélioration de la rentabilité de KLAR sont largement intégrées dans le prix

** Goldman Sachs, JP Morgan et Morgan Stanley faisaient partie d'un groupe de souscription de 15 sociétés pour l'introduction en bourse de Klarna, et seront autorisés à publier des rapports de recherche le mois prochain, après la fin de la période de silence habituelle dans le secteur