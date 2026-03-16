Nebius signe un accord sur les capacités d'IA avec Meta pour un montant d'au moins 12 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails de l'accord dans les paragraphes 2 à 4.)

Nebius Group NBIS.O , basé à Amsterdam, a déclaré lundi avoir signé un nouvel accord de cinq ans avec Meta Platforms META.O pour fournir au géant des médias sociaux 12 milliards de dollars de capacité informatique dédiée à l'IA sur plusieurs sites d'ici 2027.

Dans le cadre de cet accord, Meta achètera également une capacité supplémentaire de 15 milliards de dollars prévue par Nebius au cours des cinq prochaines années si elle n'est pas vendue à d'autres clients, ce qui donne au contrat une valeur totale allant jusqu'à 27 milliards de dollars, a déclaré Nebius.

Nebius est une société dite "néocloud" qui vend du matériel et de la capacité en nuage sous forme de services à d'autres entreprises technologiques. Elle utilise des processeurs Nvidia

NVDA.O pour fournir une infrastructure d'IA en nuage.

Elle a signé un premier accord de 3 milliards de dollars avec Meta en novembre.