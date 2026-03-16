Nebius signe des accords d'infrastructure d'IA avec Meta d'une valeur de 27 milliards de dollars sur 5 ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Meta achètera à Nebius une capacité d'IA de 12 milliards de dollars d'ici 2027

* L'accord comprend l'achat potentiel de 15 milliards de dollars de capacité supplémentaire

* Nebius vise à financer l'activité d'IA en nuage grâce à ces contrats

(Ajout de détails sur l'accord et le contexte dans les paragraphes 3 à 7) par Aditya Soni et Toby Sterling

Nebius Group NBIS.O , société d'infrastructure d'IA basée à Amsterdam, a déclaré lundi avoir signé un accord de cinq ans avec Meta Platforms META.O pour fournir au géant des médias sociaux une capacité de calcul d'IA de 12 milliards de dollars sur plusieurs sites d'ici 2027.

Dans le cadre de cet accord, Meta achètera également une capacité supplémentaire de 15 milliards de dollars prévue par Nebius au cours des cinq prochaines années si elle n'est pas vendue à d'autres clients, ce qui donne au contrat une valeur totale allant jusqu'à 27 milliards de dollars, a déclaré Nebius.

La semaine dernière, Nvidia a déclaré qu'elle investirait 2 milliards de dollars pour une participation de 8,3 % dans Nebius, qui utilise des puces Nvidia NVDA.O dans ses centres de données.

COURSE AUX CENTRES DE DONNÉES

Cet accord est le dernier signe en date de la course des géants américains de la technologie pour compléter la construction de leurs propres centres de données d'IA en verrouillant les capacités rares de GPU et d'alimentation des fournisseurs de "néocloud" tels que Nebius.

Nebius et son concurrent américain Coreweave CRWV.O fournissent des infrastructures mais espèrent devenir d'importants fournisseurs de services en nuage à part entière.

Le directeur général de Nebius, Arkady Volozh, a déclaré que le dernier accord avec Meta contribuerait à "accélérer le développement et la croissance de notre activité principale d'IA en nuage"

Nebius a signé un accord initial de 3 milliards de dollars avec Meta en novembre et un accord de 17,4 milliards de dollars avec Microsoft en septembre.