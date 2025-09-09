Nebius saute sur l'accord de 17,4 milliards de dollars conclu avec Microsoft dans le domaine de l'intelligence artificielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Nebius Group NBIS.O ont grimpé de près de 50 % à 95,7 dollars mardi, les investisseurs ayant salué l'accord de 17,4 milliards de dollars conclu avec Microsoft MSFT.O pour la fourniture d'une infrastructure d'intelligence artificielle sur une période de cinq ans.

Ce partenariat intervient dans un contexte de hausse sans précédent de la demande de centres de données d'intelligence artificielle, les entreprises accélérant la course à la construction de technologies d'IA générative plus avancées.

L'action, qui a plus que doublé cette année, a augmenté de 49,5 % dans les échanges avant bourse, tandis que les actions de son rival CoreWeave ont augmenté de 6,3 %.

Nebius devrait ajouter environ 7,7 milliards de dollars à sa capitalisation boursière de 15,3 milliards de dollars, si les gains se maintiennent.

"Nous continuons de penser que Nebius est bien placé pour attirer d'autres clients de premier plan, y compris d'autres hyperscalers ou des laboratoires d'IA de pointe, car la société continue de développer la capacité de ses centres de données grâce à de nouvelles opportunités", a déclaré Alexander Platt, analyste chez DA Davidson.

Microsoft, qui a signalé à plusieurs reprises une pénurie d'infrastructures d'IA en nuage en raison des besoins croissants de ses clients, s'est tourné vers des fournisseurs tiers pour combler cette lacune.

Le géant de la technologie a conclu un accord similaire de plusieurs milliards de dollars avec CoreWeave CRWV.O , qui a également un contrat substantiel avec OpenAI pour les ressources informatiques d'IA.

L'activité principale de Nebius consiste à fournir aux clients des services cloud d'IA complets basés sur l'informatique de Nvidia NVDA.O , offrant aux développeurs d'IA les outils et services logiciels et matériels nécessaires pour construire et exécuter leurs modèles.