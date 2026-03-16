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Nebius s'engage dans un méga contrat de capacité d'IA avec Meta
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 14:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

16 mars - ** Les actions de la société néerlandaise de cloud IA Nebius Group NBIS.O augmentent de 13,5 % à 128,17 $ ** Annonce un accord de capacité d'IA pouvant atteindre 27 milliards de dollars avec Meta Platforms META.O ** NBIS fournira 12 milliards de dollars de capacité dédiée sur plusieurs sites à partir de début 2027 dans le cadre de l'un des premiers déploiements à grande échelle de la plateforme Nvidia

NVDA.O Vera Rubin de nouvelle génération

** META s'engage à acheter de la capacité de calcul supplémentaire disponible dans les prochains clusters NBIS jusqu'à un total de 15 milliards de dollars sur cinq ans ** La semaine dernière, NVDA a déclaré qu'elle investirait 2 milliards de dollars pour acheter une participation de 8,3 % dans NBIS

** Jusqu'à la dernière clôture, NBIS a augmenté de 34,9 % cette année; META a chuté d'environ 7 % cette année

Valeurs associées

META PLATFORMS
633,5085 USD NASDAQ +3,23%
NEBIUS GROUP RG-A
128,0150 USD NASDAQ +13,34%
NVIDIA
183,9897 USD NASDAQ +2,07%
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