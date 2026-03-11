Nebius grimpe après l'annonce par Nvidia d'un investissement de 2 milliards de dollars

11 mars - ** Les actions cotées en bourse de la société néerlandaise de cloud et d'IA Nebius Group NBIS.O font un bond de 9,8 % à 105,86 $ dans les transactions de pré-marché

** Nvidia NVDA.O déclare qu'elle investira 2 milliards de dollars dans Nebius

** NVDA déclare qu'elle soutiendra le déploiement par la société de cloud de plus de 5 gigawatts de capacité de centre de données d'ici à la fin de 2030

** A la dernière clôture, Nebius a progressé de ~15% depuis le début de l'année