Nebius étend son élan alors que la société cherche à lever 3 milliards de dollars de capitaux après l'accord avec Microsoft
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 16:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'activité boursière)

10 septembre -

** Les actions de la société d'infrastructure d'intelligence artificielle Nebius Group NBIS.O inversent les pertes subies en début de marché et augmentent de 3,6 % à 99,21 $ en début de journée, alors qu'elle cherche à lever 3 milliards de dollars

** Les actions de NBIS augmentent jusqu'à 5 % pour atteindre un nouveau record de 100,51 $ dans les premiers échanges

** L'action a bondi d'environ 49 % mardi après que la société basée à Amsterdam a déclaré tard lundi qu'elle fournira () Microsoft MSFT.O une capacité d'infrastructure GPU dans le cadre d'un accord de 17,4 milliards de dollars sur une période de 5 ans

** Avant la cloche, mercredi,

Nebius a commencé () une offre d'actions de 1 milliard de dollars avec Goldman Sachs comme chef de file, rejoint par Morgan Stanley, BofA et Citigroup

** Elle a également annoncé () des offres privées d'obligations convertibles d'un montant de 2 milliards de dollars, réparties à parts égales entre des échéances de 5 ans et de 7 ans

** La société a l'intention d'utiliser le produit net des transactions pour développer ses activités, y compris l'acquisition de puissance de calcul et de matériel supplémentaires, entre autres utilisations

** Avec ~238,7 millions d'actions en circulation, Nebius a une capitalisation boursière d'environ 23 milliards de dollars, selon les données du LSEG

** Les actions ont augmenté d'environ 255 % depuis le début de l'année, y compris le mouvement de mercredi

Valeurs associées

MICROSOFT
499,8100 USD NASDAQ +0,28%
NEBIUS GROUP RG-A
95,7228 USD NASDAQ 0,00%
NEBIUS GROUP RG-A
18,9400 USD NASDAQ 0,00%
